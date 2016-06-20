В 1 сезоне 11 серии сериала «Лабиринты разума» Ён О признаётся Чжин Сон, что впервые за жизнь начал испытывать привязанность. Нейрохирург сбегает от ответа девушки в клинику, куда была доставлена парализованная женщина на раннем сроке беременности.