В 1 сезоне 10 серии сериала «Лабиринты разума» Ён О просит Чжин Сон больше не избегать его. Менеджер Чхэ пытается разрекламировать новое экспериментальное лечение, а нейрохирург снова берётся оперировать неизлечимо больного ребёнка.