В 1 сезоне 1 серии сериала «Лабиринты разума» из-за отсутствия эмпатии Ён О отказывается оказать медицинскую помощь пассажиру, потерявшему сознание на борту самолёта. После неудачного свидания Чжин Сон становится свидетелем убийства мотоциклиста.
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