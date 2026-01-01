Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Звездный крейсер «Галактика»
Сезоны
Сезон 4
Актеры и роли
Актёры 4 сезона сериала «Звездный крейсер «Галактика»» (2008)
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Актеры сериала «Звездный крейсер «Галактика»»
Вся информация о сериале
Эдвард Джеймс Олмос
Edward James Olmos
Мэри МакДоннелл
Mary McDonnell
Кэти Сакхофф
Katee Sackhoff
Джейми Бамбер
Jamie Bamber
Джеймс Кэллис
James Callis
Dr. Gaius Baltar
Триша Хелфер
Tricia Helfer
Number Six
Триша Хелфер
Tricia Helfer
Грейс Пак
Grace Park
Майкл Хоган
Michael Hogan
Тамо Пеникетт
Tahmoh Penikett
Аарон Дуглас
Aaron Douglas
Майкл Трукко
Michael Trucco
Люси Лоулесс
Lucy Lawless
Алессандро Джулиани
Alessandro Giuliani
Каллум Кит Ренни
Callum Keith Rennie
Кэндис МакКлюр
Kandyse McClure
Кейт Вернон
Kate Vernon
«Попки» болгарских перцев отправляю в морозилку вместо помойки: готовлю пюре, приправу и даже икру – чудо-продукт почти что задаром
Выпросил у друзей остатки обоев и отправил шторы на помойку: делаю роскошное жалюзи за 0 рублей — а выглядит на пару тысяч
«Обои – это скучно и неинтересно»: от камня до дерева – 7 уникальных альтернатив, которые вскоре заменят их навсегда
Советская цензура дважды «зарубила» «Место встречи»: Говорухин обижался 40 лет, но признал – так стало даже лучше
«Сквозит что-то советское»: автор «Смешариков» сделал русских «Симпсонов» строго 18+ — 19 серий, рейтинг 8/10 и ни единого плохого отзыва
Странный клон «Матрицы» вышел за год до шедевра Вачовски: культовым Sci-Fi не стал, но с него Нолан «слизал» «Начало»
Если у вас интуиция круче, чем у Холмса и Брагина: 5 детективов, в которых невозможно найти убийцу до самого финала
Гарри Поттер жил в чулане, хотя был богаче 90% Хогвартса: откуда на счете в Гринготтсе взялась гора галеонов
«Галечка сейчас в Москве – а я тест прохожу»: 7 каверзных вопросов о сюжете «Иронии судьбы» в честь 50-летия со дня премьеры
«Паки, паки, тест и херувимы»: Зиночку в морковном платье узнают 100/100 людей, но единицы угадают советский фильм по наряду мужчины
«Ты мне тут свой тест не умничай»: только фанаты «Пса» продолжат 6 цитат Гнездилова верно — на №4 сыплются все
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить