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Звездный крейсер «Галактика»
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Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Звездный крейсер «Галактика»» (2005)
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Актеры сериала «Звездный крейсер «Галактика»»
Вся информация о сериале
Эдвард Джеймс Олмос
Edward James Olmos
Мэри МакДоннелл
Mary McDonnell
Кэти Сакхофф
Katee Sackhoff
Джейми Бамбер
Jamie Bamber
Джеймс Кэллис
James Callis
Dr. Gaius Baltar
Триша Хелфер
Tricia Helfer
Number Six
Триша Хелфер
Tricia Helfer
Грейс Пак
Grace Park
Майкл Хоган
Michael Hogan
Пол Кэмпбелл
Paul Campbell
Аарон Дуглас
Aaron Douglas
Тамо Пеникетт
Tahmoh Penikett
Кэндис МакКлюр
Kandyse McClure
Алессандро Джулиани
Alessandro Giuliani
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