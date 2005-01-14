Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятие. Дом с прислугой 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Звездный крейсер «Галактика» Сезоны Сезон 1 Серия 6

Звездный крейсер «Галактика» 2005 - 2009 6 серия 1 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Звездный крейсер «Галактика»»
33
Сезон 1 / Серия 1 14 января 2005
Вода
Сезон 1 / Серия 2 14 января 2005
День взятия Бастилии
Сезон 1 / Серия 3 21 января 2005
Жест раскаяния
Сезон 1 / Серия 4 28 января 2005
Ты не можешь вернуться домой
Сезон 1 / Серия 5 4 февраля 2005
Лакмус
Сезон 1 / Серия 6 11 февраля 2005
Шесть степеней отчуждения
Сезон 1 / Серия 7 18 февраля 2005
Плоть и кости
Сезон 1 / Серия 8 25 февраля 2005
Подозрения
Сезон 1 / Серия 9 4 марта 2005
Божья десница
Сезон 1 / Серия 10 11 марта 2005
Колониальный день
Сезон 1 / Серия 11 18 марта 2005
Последнее сияние Кобола: Часть 1
Сезон 1 / Серия 12 25 марта 2005
Последнее сияние Кобола: Часть 2
Сезон 1 / Серия 13 1 апреля 2005
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Звездный крейсер «Галактика» сайлонские камикадзе совершают теракт. После трагедии Розлин и Адама делают публичное заявление, рассказывая экипажу о том, что у вражеская расы теперь есть модели, неотличимые от людей.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 80 комментариев
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 22 комментария
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 52 комментария
Related video
Ни одной советской: автопарку ленты «Человек-амфибия» позавидует даже миллиардер
Боярский чудом не остался без работы: в причину сложно поверить
«Мамина порода»: сын Вертинской и Михалкова поразил народ красотой (фото)
«Взял и свалил»: некрасивый поступок Гармаша не остался без внимания
Бестужева из «Гардемарины, вперед!» в 49 закрутила роман с 19-летним: обомлеете, что с ней сейчас
Дочь Барышникова от американки опозорилась на собственной свадьбе: без слез не взглянешь
Из красавицы в чудовище: на лицо звезды «Дома-2» после косметолога страшно смотреть
Этим славянским именем вы никогда не назовете ребенка: его «испортили» три буквы
В СССР шедевр сняли за сущие копейки: обомлеете, узнав его название
Ситуация пугающая: детей Лазарева от сурмамы обычными не назовешь, и вот почему
Прикрылась только волосами: снимок Пересильд без нижнего белья свел с ума мужчин
Над советским индейцем Белое Перо смеялись зря: вот чего он добился
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше