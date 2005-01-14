Звездный крейсер «Галактика» 2005 - 2009 3 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Звездный крейсер «Галактика»»
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Сезон 1 / Серия 114 января 2005
Вода
Сезон 1 / Серия 214 января 2005
День взятия Бастилии
Сезон 1 / Серия 321 января 2005
Жест раскаяния
Сезон 1 / Серия 428 января 2005
Ты не можешь вернуться домой
Сезон 1 / Серия 54 февраля 2005
Лакмус
Сезон 1 / Серия 611 февраля 2005
Шесть степеней отчуждения
Сезон 1 / Серия 718 февраля 2005
Плоть и кости
Сезон 1 / Серия 825 февраля 2005
Подозрения
Сезон 1 / Серия 94 марта 2005
Божья десница
Сезон 1 / Серия 1011 марта 2005
Колониальный день
Сезон 1 / Серия 1118 марта 2005
Последнее сияние Кобола: Часть 1
Сезон 1 / Серия 1225 марта 2005
Последнее сияние Кобола: Часть 2
Сезон 1 / Серия 131 апреля 2005
О чем cерия
В 1 сезоне 3 серии сериала «Звездный крейсер «Галактика» обстановка на корабле усугубляется. Недовольные заключенные поднимают восстание, требуя честных выборов. Параллельно командиры судна продолжают решать вопрос с добычей воды на ледяной планете.
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