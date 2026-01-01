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Киноафиша Сериалы Звездный крейсер «Галактика» Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Звездный крейсер «Галактика»» (2005)

Актеры сериала «Звездный крейсер «Галактика»» Вся информация о сериале
Эдвард Джеймс Олмос
Эдвард Джеймс Олмос Edward James Olmos
Мэри МакДоннелл
Мэри МакДоннелл Mary McDonnell
Кэти Сакхофф
Кэти Сакхофф Katee Sackhoff
Джейми Бамбер
Джейми Бамбер Jamie Bamber
Джеймс Кэллис
Джеймс Кэллис James Callis
Dr. Gaius Baltar Триша Хелфер
Триша Хелфер Tricia Helfer
Number Six Триша Хелфер
Триша Хелфер Tricia Helfer
Грейс Пак
Грейс Пак Grace Park
Майкл Хоган Michael Hogan
Аарон Дуглас
Аарон Дуглас Aaron Douglas
Тамо Пеникетт
Тамо Пеникетт Tahmoh Penikett
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