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Киноафиша Сериалы Мотель Бейтса Сезоны Сезон 5 Актеры и роли

Актёры 5 сезона сериала «Мотель Бейтса» (2017)

Актеры сериала «Мотель Бейтса» Вся информация о сериале
Вера Фармига
Вера Фармига Vera Farmiga
Norma Louise Bates Фредди Хаймор
Фредди Хаймор Freddie Highmore
Norman Bates Макс Тириот
Макс Тириот Max Thieriot
Dylan Massett Оливия Кук
Оливия Кук Olivia Cooke
Emma Decody Нестор Карбонелл
Нестор Карбонелл Nestor Carbonell
Kenny Johnson
Caleb Calhoun
Райан Херст
Райан Херст Ryan Hurst
Андреа Брукс
Андреа Брукс Andrea Brooks
Крис Шилдс Chris Shields
Рианна
Рианна Rihanna
Джиллиан Фергей Jillian Fargey
Наталия Кордова-Бакли
Наталия Кордова-Бакли Natalia Cordova-Buckley
Карлтон Кьюз Carlton Cuse
Изабель МакНолли Isabelle McNally
Брук Смит
Брук Смит Brooke Smith
Дэймон Гаптон
Дэймон Гаптон Damon Gupton
Иэн Трейси
Иэн Трейси Ian Tracey
Остин Николс Austin Nichols
Алийа О’Брайен Aliyah O'Brien
Джон Хейнсворт John Hainsworth
Шеннон Чан-Кент Shannon Chan-Kent
Николас Холмс Nicholas Holmes
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