Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Мотель Бейтса Сезоны Сезон 4 Актеры и роли

Актёры 4 сезона сериала «Мотель Бейтса» (2016)

Актеры сериала «Мотель Бейтса» Вся информация о сериале
Вера Фармига
Вера Фармига Vera Farmiga
Norma Louise Bates Фредди Хаймор
Фредди Хаймор Freddie Highmore
Norman Bates Макс Тириот
Макс Тириот Max Thieriot
Dylan Massett Оливия Кук
Оливия Кук Olivia Cooke
Emma Decody Нестор Карбонелл
Нестор Карбонелл Nestor Carbonell
Sheriff Alex Romero
Джастин Луис Louis Ferreira
Дэймон Гаптон
Дэймон Гаптон Damon Gupton
Маршалл Оллман
Маршалл Оллман Marshall Allman
Джей Бразо Jay Brazeau
Крэйг Эриксон Craig Erickson
Дэвид Кабитт David Cubitt
Л. Л. Гинтер Lindsey Ginter
Эндрю Ховард
Эндрю Ховард Andrew Howard
Джейми Рэй Ньюман Jaime Ray Newman
Райан Херст
Райан Херст Ryan Hurst
Danny Mac
Алексия Фаст
Алексия Фаст Alexia Fast
Келли-Рут Мерсье Kelly-Ruth Mercier
Молли Прайс Molly Price
Алийа О’Брайен Aliyah O'Brien
Kenny Johnson
Caleb Calhoun
Карина Лог Karina Logue
Фиона Врум
Фиона Врум Fiona Vroom
Кармен Мур Carmen Moore
Карин Коновал
Карин Коновал Karin Konoval
Энид-Рэй Адамс Enid-Raye Adams
Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались
Плинтус старит ремонт — этот прием давно в прошлом: дизайнеры прячут стыки иначе, и комната сразу тянет на «люкс»
Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Лучшие сериалы НТВ 2026 года: 6 детективов и драм, ради которых стоит включить телевизор
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
Он здесь, за этим домиком стоит – и дует во все горло: Кологривый после «Слова пацана» вновь станет «сказочным» злодеем (первое фото)
Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше