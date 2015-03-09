В 3 сезоне 2 серии сериала «Мотель Бейтсов» Норма переживает, что ее новая постоялица не ночевала в своем номере. Подозрения падают на Нормана. Розыск пропавшей девушки приводит Норму в загадочное место. Дилан и Калеб знакомятся со странным соседом.
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