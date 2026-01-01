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Киноафиша Сериалы Мотель Бейтса Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Мотель Бейтса» (2013)

Актеры сериала «Мотель Бейтса» Вся информация о сериале
Вера Фармига
Вера Фармига Vera Farmiga
Norma Louise Bates Фредди Хаймор
Фредди Хаймор Freddie Highmore
Norman Bates Макс Тириот
Макс Тириот Max Thieriot
Dylan Massett Оливия Кук
Оливия Кук Olivia Cooke
Emma Decody Никола Пельтц Бекхэм
Никола Пельтц Бекхэм Nicola Peltz Beckham
Bradley Martin
Дайана Банг Diana Bang
У. Эрл Браун W. Earl Brown
Нестор Карбонелл
Нестор Карбонелл Nestor Carbonell
Sheriff Alex Romero
Джер Бернс Jere Burns
Дэвид Кабитт David Cubitt
Иэн Харт
Иэн Харт Ian Hart
Терри Чен
Терри Чен Terry Chen
Vincent Gale
Майк Фогель
Майк Фогель Mike Vogel
Иэн Трейси
Иэн Трейси Ian Tracey
Хиро Канагава
Хиро Канагава Hiro Kanagawa
Бен Коттон Ben Cotton
Лара Гилкрайст Lara Gilchrist
Киган Коннор Трейси
Киган Коннор Трейси Keegan Connor Tracy
Кончита Кэмпбелл Conchita Campbell
Ричард Хэрмон
Ричард Хэрмон Richard Harmon
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