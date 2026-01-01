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Мотель Бейтса
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Актёры 1 сезона сериала «Мотель Бейтса» (2013)
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Актеры сериала «Мотель Бейтса»
Вся информация о сериале
Вера Фармига
Vera Farmiga
Norma Louise Bates
Фредди Хаймор
Freddie Highmore
Norman Bates
Макс Тириот
Max Thieriot
Dylan Massett
Оливия Кук
Olivia Cooke
Emma Decody
Никола Пельтц Бекхэм
Nicola Peltz Beckham
Bradley Martin
Дайана Банг
Diana Bang
У. Эрл Браун
W. Earl Brown
Нестор Карбонелл
Nestor Carbonell
Sheriff Alex Romero
Джер Бернс
Jere Burns
Дэвид Кабитт
David Cubitt
Иэн Харт
Ian Hart
Терри Чен
Terry Chen
Vincent Gale
Майк Фогель
Mike Vogel
Иэн Трейси
Ian Tracey
Хиро Канагава
Hiro Kanagawa
Бен Коттон
Ben Cotton
Лара Гилкрайст
Lara Gilchrist
Киган Коннор Трейси
Keegan Connor Tracy
Кончита Кэмпбелл
Conchita Campbell
Ричард Хэрмон
Richard Harmon
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