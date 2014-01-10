Во 2 сезоне 8 серии сериала «Банши» у Лукаса появятся основания для ареста Проктора. Ребекка выясняет, что Джульетт, работающая в местном стриптиз-клубе, поведала Худу ценную информацию. Тем временем скинхеды поджидают жену Эммета с целью убийства.
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