Банши (2013): 1 победа из 1 номинации, в том числе Прайм-таймовая премия «Эмми» за Лучшие вспомогательные визуальные эффекты
Лучшие вспомогательные визуальные эффекты
Armen V. Kevorkian, Jeremy Jozwik, Jane Sharvina, Gigi Babityan, Mike Oakley, Mark Skowronski, Rick Ramirez, Andranik Taranyan, Nick Sinnott
Победитель
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