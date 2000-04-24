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Постер сериала Бандитский Петербург
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Киноафиша Сериалы Бандитский Петербург

Бандитский Петербург (2000 - 2007)

18+
Год выпуска 2000
Страна Россия
Всего сезонов 10 сезонов
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 75 часов 0 минут
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

4.1
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
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Сезоны
Бандитский Петербург 1 Барон
2000, 5 эпизодов
 
Бандитский Петербург 2 Адвокат
2000, 10 эпизодов
 
Бандитский Петербург 3 Крах Антибиотика
2001, 8 эпизодов
 
Бандитский Петербург 4 Арестант
2003, 7 эпизодов
 
Бандитский Петербург 5 Опер
2003, 5 эпизодов
 
Бандитский Петербург 6 Журналист
2003, 7 эпизодов
 
Бандитский Петербург 7 Передел
2005, 12 эпизодов
 
Бандитский Петербург 8 Терминал
2006, 12 эпизодов
 
Бандитский Петербург 9 Голландский Пассаж
2006, 12 эпизодов
 
Бандитский Петербург 10 Расплата
2007, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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