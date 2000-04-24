Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Статьи
Актеры и роли
Постеры
1 постер
Киноафиша
Сериалы
Бандитский Петербург
Бандитский Петербург (2000 - 2007)
18+
драма
криминал
детектив
Год выпуска
2000
Страна
Россия
Всего сезонов
10 сезонов
Эпизод длится
50 минут
Телеканал
НТВ
Продолжительность сериала
75 часов 0 минут
В ролях
Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
4.1
Оцените
10
голосов
7.3
IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Бандитский Петербург 1 Барон
2000,
5 эпизодов
Бандитский Петербург 2 Адвокат
2000,
10 эпизодов
Бандитский Петербург 3 Крах Антибиотика
2001,
8 эпизодов
Бандитский Петербург 4 Арестант
2003,
7 эпизодов
Бандитский Петербург 5 Опер
2003,
5 эпизодов
Бандитский Петербург 6 Журналист
2003,
7 эпизодов
Бандитский Петербург 7 Передел
2005,
12 эпизодов
Бандитский Петербург 8 Терминал
2006,
12 эпизодов
Бандитский Петербург 9 Голландский Пассаж
2006,
12 эпизодов
Бандитский Петербург 10 Расплата
2007,
12 эпизодов
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Фиолетовый платок, который все испортил: в «Великолепном веке» красиво — но историки хватаются за голову
Мистика, декорации и Калужская глушь: сериал «Хутор» ворвался в ТОП-1 «Premier», но снимали его не там, где вы подумали
Стильно, модно и... бессмысленно: 5 логических провалов «Матрицы», на которые никто не ответил с 1999 года
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667