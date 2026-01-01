Награды и номинации «Братья по оружию»

Золотой глобус 2002 Золотой глобус 2002
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Победитель
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Stunt Coordination
Номинант
 Outstanding Main Title Design
Номинант
 Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Art Direction for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Art Direction for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Main Title Design
Номинант
