В 1 сезоне сериала «Бэкстром» в центре событий оказывается детектив-мизантроп, который занимается расследованием самых запутанных преступлений. В этом ему оказывают содействие коллеги-криминалисты. Эверетт Бэкстром отличается непростым нравом, агрессивностью и нетерпимостью. Но сослуживцам приходится терпеть его выходки, поскольку никто лучше него не справляется со сложными криминальными случаями. Сыщики сталкиваются с убийствами, замаскированными под суицид, сексуальными преступлениями, похищениями и кражами, кровной местью и жестокой расправой на почве ревности.