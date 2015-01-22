Меню
Бэкстром 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бэкстром
Backstrom 16+
Оригинальное название Season1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 января 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бэкстром»

В 1 сезоне сериала «Бэкстром» в центре событий оказывается детектив-мизантроп, который занимается расследованием самых запутанных преступлений. В этом ему оказывают содействие коллеги-криминалисты. Эверетт Бэкстром отличается непростым нравом, агрессивностью и нетерпимостью. Но сослуживцам приходится терпеть его выходки, поскольку никто лучше него не справляется со сложными криминальными случаями. Сыщики сталкиваются с убийствами, замаскированными под суицид, сексуальными преступлениями, похищениями и кражами, кровной местью и жестокой расправой на почве ревности.

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 20 голосов
7.4 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Бэкстром» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Победитель дракона Dragon Slayer
Сезон 1 Серия 1
22 января 2015
Белла Bella
Сезон 1 Серия 2
29 января 2015
По себе не судят Takes One to Know One
Сезон 1 Серия 3
5 февраля 2015
Теперь я птица I Am a Bird Now
Сезон 1 Серия 4
12 февраля 2015
Призрак Bogeyman
Сезон 1 Серия 5
19 февраля 2015
Древний, Китайский, Секрет Ancient, Chinese, Secret
Сезон 1 Серия 6
26 февраля 2015
Враг моих врагов Enemy of My Enemies
Сезон 1 Серия 7
5 марта 2015
Дай, пока не больно Give 'til It Hurts
Сезон 1 Серия 8
26 марта 2015
Неизбежная Истина Inescapable Truth
Сезон 1 Серия 9
2 апреля 2015
Любовь - это роза, и тебе лучше ее не выбирать Love is a Rose and You Better Not Pick It
Сезон 1 Серия 10
9 апреля 2015
Мне нравится смотреть I Like to Watch
Сезон 1 Серия 11
16 апреля 2015
Штопор Corkscrewed
Сезон 1 Серия 12
23 апреля 2015
Rock Bottom
Сезон 1 Серия 13
30 апреля 2015
