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О чем cерия
Во 2 сезоне 2 серии сериала «Третья положительная» отношения двух героев проверяются неожиданным богатством, которое свалилось на Джину. По ходу развития событий восстанавливающегося после операции Дрю навещает его старая подруга Адриана.
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