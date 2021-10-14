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Киноафиша Сериалы Третья положительная Сезоны Сезон 2 Серия 1

Третья положительная 2020 1 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Третья положительная»
Любовь, налоги и почка
Сезон 2 / Серия 1 14 октября 2021
Вермонт, Швейцария и Коннектикут
Сезон 2 / Серия 2 21 октября 2021
Рогалики, бильярд и волшебное шоу
Сезон 2 / Серия 3 28 октября 2021
Бейсбол, ходунки и вино
Сезон 2 / Серия 4 4 ноября 2021
Новокаин, Бонд и Бочче
Сезон 2 / Серия 5 11 ноября 2021
Посудомоечная машина, Камин и пульт дистанционного управления
Сезон 2 / Серия 6 18 ноября 2021
Кемпер, компас и канноли
Сезон 2 / Серия 7 2 декабря 2021
Собака, Мусс и летучая мышь
Сезон 2 / Серия 8 9 декабря 2021
Изжога, Вудсток и ребра
Сезон 2 / Серия 9 6 января 2022
С'морс, Элвис и кубинец
Сезон 2 / Серия 10 13 января 2022
Луисвилл, Баббару и Салли
Сезон 2 / Серия 11 20 января 2022
Дагоба, комната и трубочист
Сезон 2 / Серия 12 27 января 2022
Босс, медвежий Коготь и дефибриллятор
Сезон 2 / Серия 13 27 января 2022
Остеопороз, Бенихана и Слинки
Сезон 2 / Серия 14 24 февраля 2022
Зарплата, водяная стена и бац!
Сезон 2 / Серия 15 3 марта 2022
Джуно, Фройо и Марио Карт
Сезон 2 / Серия 16 10 марта 2022
О чем cерия

Во 2 сезоне 1 серии сериала «Третья положительная» двое главных героев постепенно привыкают к жизни после операции. По ходу дела Дрю начинает чувствовать влюбленность по отношению к кому-то новому. Джина узнает важные новости о смерти друга.

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