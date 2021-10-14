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О чем cерия
Во 2 сезоне 1 серии сериала «Третья положительная» двое главных героев постепенно привыкают к жизни после операции. По ходу дела Дрю начинает чувствовать влюбленность по отношению к кому-то новому. Джина узнает важные новости о смерти друга.
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