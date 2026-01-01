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Аквафина: Нора из Куинса
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Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Аквафина: Нора из Куинса» (2021)
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Актеры сериала «Аквафина: Нора из Куинса»
Вся информация о сериале
Аквафина
Awkwafina
Лори Тан Чинн
Lori Tan Chinn
Grandma
Б.Д. Вонг
B.D. Wong
Боуэн Янг
Bowen Yang
Мишель Бюто
Michelle Buteau
Крисси Фит
Chrissie Fit
Алекс Борштейн
Alex Borstein
Джабуки Янг-Уайт
Jaboukie Young-White
Дженнифер Эспозито
Jennifer Esposito
Хлоя Файнмен
Chloe Fineman
Джон Пак
Jon Park
C.S. Lee
Стефани Сюй
Stephanie Hsu
Маргарет Чо
Margaret Cho
Кэтрин Коэн
Catherine Cohen
Джуди Голд
Judy Gold
Габо Августин
Gabo Augustine
Керри Кенни
Kerri Kenney
Аарон Такахаси
Aaron Takahashi
Синди Чунг
Cindy Cheung
Росс Батлер
Ross Butler
Алан С. Ким
Alan S. Kim
Colin Richard Allen
Кэти Кертин
Catherine Curtin
Вай Чин Хо
Wai Ching Ho
Фортун Феймстер
Fortune Feimster
Nancy Eng
Хэйли Джоэл Осмент
Haley Joel Osment
Nancy De Mayo
Patrick Noonan
Эджей Мехта
Ajay Mehta
Лорен Эш
Lauren Ash
Натали Картер
Natalie Carter
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