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Киноафиша Сериалы Аквафина: Нора из Куинса Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Аквафина: Нора из Куинса» (2020)

Актеры сериала «Аквафина: Нора из Куинса» Вся информация о сериале
Аквафина
Аквафина Awkwafina
Лори Тан Чинн
Лори Тан Чинн Lori Tan Chinn
Grandma Джейми Чанг
Джейми Чанг Jamie Chung
Боуэн Янг
Боуэн Янг Bowen Yang
Б.Д. Вонг
Б.Д. Вонг B.D. Wong
Крисси Фит
Крисси Фит Chrissie Fit
Джон Пак
Джон Пак Jon Park
Deborah S. Craig
Стефани Сюй
Стефани Сюй Stephanie Hsu
Дженнифер Эспозито
Дженнифер Эспозито Jennifer Esposito
Мишель Бюто
Мишель Бюто Michelle Buteau
Габо Августин Gabo Augustine
Симу Лю
Симу Лю Simu Liu
Мелисса Вилласеньор
Мелисса Вилласеньор Melissa Villaseñor
Мин-На Вэнь
Мин-На Вэнь Ming-Na Wen
Гарри Шам мл.
Гарри Шам мл. Harry Shum Jr.
Наташа Лионн
Наташа Лионн Natasha Lyonne
Дэвид Крамхолц
Дэвид Крамхолц David Krumholtz
Лаверн Кокс
Лаверн Кокс Laverne Cox
Celia Au
Ingrid Jungermann
Carmen M. Herlihy
Крис Гезерд
Крис Гезерд Chris Gethard
Белла Хиткот
Белла Хиткот Bella Heathcote
Дейдре Гудвин Deidre Goodwin
Питер Марк Кендалл
Питер Марк Кендалл Peter Mark Kendall
Matthew Broussard
Джабуки Янг-Уайт
Джабуки Янг-Уайт Jaboukie Young-White
Clem Cheung
Мэнди Гонсалес Mandy Gonzalez
Мэтт Роджерс Matt Rogers
Вай Чин Хо
Вай Чин Хо Wai Ching Ho
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