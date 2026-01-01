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Аквафина: Нора из Куинса
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Аквафина: Нора из Куинса» (2020)
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Актеры сериала «Аквафина: Нора из Куинса»
Вся информация о сериале
Аквафина
Awkwafina
Лори Тан Чинн
Lori Tan Chinn
Grandma
Джейми Чанг
Jamie Chung
Боуэн Янг
Bowen Yang
Б.Д. Вонг
B.D. Wong
Крисси Фит
Chrissie Fit
Джон Пак
Jon Park
Deborah S. Craig
Стефани Сюй
Stephanie Hsu
Дженнифер Эспозито
Jennifer Esposito
Мишель Бюто
Michelle Buteau
Габо Августин
Gabo Augustine
Симу Лю
Simu Liu
Мелисса Вилласеньор
Melissa Villaseñor
Мин-На Вэнь
Ming-Na Wen
Гарри Шам мл.
Harry Shum Jr.
Наташа Лионн
Natasha Lyonne
Дэвид Крамхолц
David Krumholtz
Лаверн Кокс
Laverne Cox
Celia Au
Ingrid Jungermann
Carmen M. Herlihy
Крис Гезерд
Chris Gethard
Белла Хиткот
Bella Heathcote
Дейдре Гудвин
Deidre Goodwin
Питер Марк Кендалл
Peter Mark Kendall
Matthew Broussard
Джабуки Янг-Уайт
Jaboukie Young-White
Clem Cheung
Мэнди Гонсалес
Mandy Gonzalez
Мэтт Роджерс
Matt Rogers
Вай Чин Хо
Wai Ching Ho
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