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Скоро в прокате «И наступит рассвет»
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Аватар: Легенда об Аанге
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Сезон 3
Актеры и роли
Актёры 3 сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге» (2007)
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Актеры сериала «Аватар: Легенда об Аанге»
Вся информация о сериале
Зак Тайлер Эйсен
Zach Tyler Eisen
Aang
Зак Тайлер Эйсен
Zach Tyler Eisen
Мэй Уитман
Mae Whitman
Katara
Джек Де Сена
Jack De Sena
Sokka
Мэй Уитман
Mae Whitman
Джесси Флауэр
Michaela Jill Murphy
Ди Брэдли Бейкер
Dee Bradley Baker
Appa
Данте Баско
Dante Basco
Zuko
Данте Баско
Dante Basco
Джек Де Сена
Jack De Sena
Грэй Гриффин
Grey Griffin
Azula
Ди Брэдли Бейкер
Dee Bradley Baker
Momo
Ди Брэдли Бейкер
Dee Bradley Baker
Оливия Хэк
Olivia Hack
Ty Lee
Роберт Патрик
Robert Patrick
Тресс МакНилл
Tress MacNeille
Джо Элэски
Joe Alaskey
Грег Болдуин
Greg Baldwin
Марк Хэмилл
Mark Hamill
Эндрю Эблсон
André Sogliuzzo
Дженни Кван
Jennie Kwan
Крис Батлер
Chris Butler
Джеймс Гаррет
James Garrett
Тим Данг
Tim Dang
Рон Перлман
Ron Perlman
Грэй Гриффин
Grey Griffin
Уэйд Уильямс
Wade Williams
Роберт Ито
Robert Ito
Брайан Точи
Brian Tochi
Ричард МакГонэгл
Richard McGonagle
Кевин Майкл Ричардсон
Kevin Michael Richardson
Салом Дженс
Salome Jens
Пол Айдинг
Paul Eiding
Питер Джессоп
Peter Jessop
Рейчел Дратч
Rachel Dratch
Роджер Роуз
Roger Rose
Эндрю Колдуэлл
Andrew Caldwell
Jen Cohn
Эрик фон Деттен
Erik von Detten
Jason Charles Miller
Рене Обержонуа
René Auberjonois
Ник Джеймисон
Nick Jameson
Брайан Джордж
Brian George
Уэйн Дюволл
Wayne Duvall
Шон Маркетт
Sean Marquette
Дэниэл Риордан
Daniel Riordan
Джинн Саката
Jeanne Sakata
Джим Мескимен
Jim Meskimen
Тара Стронг
Tara Strong
Уилл Шэдли
Will Shadley
Barbara Goodson
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