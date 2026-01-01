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Киноафиша Сериалы Аватар: Легенда об Аанге Сезоны Сезон 3 Актеры и роли

Актёры 3 сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге» (2007)

Актеры сериала «Аватар: Легенда об Аанге» Вся информация о сериале
Зак Тайлер Эйсен Zach Tyler Eisen
Aang
Зак Тайлер Эйсен Zach Tyler Eisen
Мэй Уитман
Мэй Уитман Mae Whitman
Katara
Джек Де Сена Jack De Sena
Sokka Мэй Уитман
Мэй Уитман Mae Whitman
Джесси Флауэр Michaela Jill Murphy
Ди Брэдли Бейкер
Ди Брэдли Бейкер Dee Bradley Baker
Appa Данте Баско
Данте Баско Dante Basco
Zuko Данте Баско
Данте Баско Dante Basco
Джек Де Сена Jack De Sena
Грэй Гриффин
Грэй Гриффин Grey Griffin
Azula Ди Брэдли Бейкер
Ди Брэдли Бейкер Dee Bradley Baker
Momo Ди Брэдли Бейкер
Ди Брэдли Бейкер Dee Bradley Baker
Оливия Хэк Olivia Hack
Ty Lee Роберт Патрик
Роберт Патрик Robert Patrick
Тресс МакНилл
Тресс МакНилл Tress MacNeille
Джо Элэски Joe Alaskey
Грег Болдуин Greg Baldwin
Марк Хэмилл
Марк Хэмилл Mark Hamill
Эндрю Эблсон André Sogliuzzo
Дженни Кван
Дженни Кван Jennie Kwan
Крис Батлер Chris Butler
Джеймс Гаррет James Garrett
Тим Данг Tim Dang
Рон Перлман
Рон Перлман Ron Perlman
Грэй Гриффин
Грэй Гриффин Grey Griffin
Уэйд Уильямс
Уэйд Уильямс Wade Williams
Роберт Ито Robert Ito
Брайан Точи Brian Tochi
Ричард МакГонэгл Richard McGonagle
Кевин Майкл Ричардсон
Кевин Майкл Ричардсон Kevin Michael Richardson
Салом Дженс Salome Jens
Пол Айдинг
Пол Айдинг Paul Eiding
Питер Джессоп Peter Jessop
Рейчел Дратч
Рейчел Дратч Rachel Dratch
Роджер Роуз Roger Rose
Эндрю Колдуэлл
Эндрю Колдуэлл Andrew Caldwell
Jen Cohn
Эрик фон Деттен Erik von Detten
Jason Charles Miller
Рене Обержонуа René Auberjonois
Ник Джеймисон Nick Jameson
Брайан Джордж Brian George
Уэйн Дюволл Wayne Duvall
Шон Маркетт
Шон Маркетт Sean Marquette
Дэниэл Риордан Daniel Riordan
Джинн Саката Jeanne Sakata
Джим Мескимен
Джим Мескимен Jim Meskimen
Тара Стронг
Тара Стронг Tara Strong
Уилл Шэдли Will Shadley
Barbara Goodson
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