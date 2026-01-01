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Аватар: Легенда об Аанге
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Сезон 2
Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге» (2006)
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Актеры сериала «Аватар: Легенда об Аанге»
Вся информация о сериале
Данте Баско
Dante Basco
Зак Тайлер Эйсен
Zach Tyler Eisen
Aang
Мэй Уитман
Mae Whitman
Katara
Грэй Гриффин
Grey Griffin
Azula
Зак Тайлер Эйсен
Zach Tyler Eisen
Джек Де Сена
Jack De Sena
Sokka
Мэй Уитман
Mae Whitman
Грэй Гриффин
Grey Griffin
Джесси Флауэр
Michaela Jill Murphy
Мако
Princess Mako of Akishino
Ди Брэдли Бейкер
Dee Bradley Baker
Appa
Джесси Флауэр
Michaela Jill Murphy
Toph Beifong
Gary Anthony Sturgis
Ди Брэдли Бейкер
Dee Bradley Baker
Momo
Jen Cohn
Ди Брэдли Бейкер
Dee Bradley Baker
Мик Фоли
Mick Foley
Марк Хэмилл
Mark Hamill
Ларейн Ньюман
Laraine Newman
Марк Грайе
Marc Graue
Дженни Кван
Jennie Kwan
Робби Брюс
Robby D. Bruce
Melinda Clarke
Джеймс Си
James Sie
Crawford Wilson
Эндрю Эблсон
André Sogliuzzo
Лорен Том
Lauren Tom
Клэнси Браун
Clancy Brown
Марселла Ленц-Поуп
Marcella Lentz-Pope
Дэниэл Дэ Ким
Daniel Dae Kim
Фил ЛаМарр
Phil LaMarr
Рафаэль Сбардж
Raphael Sbarge
Дженнифер Хейл
Jennifer Hale
Брайан Джордж
Brian George
Дерек Баско
Derek Basco
Питер Джессоп
Peter Jessop
Уильям Бассетт
William Bassett
Карлос Аласраки
Carlos Alazraqui
Джеймс Хонг
James Hong
Ника Футтерман
Nika Futterman
Пол Айдинг
Paul Eiding
Джеймс Гаррет
James Garrett
Кэм Кларк
Cam Clarke
Ким Мэй Гест
Kim Mai Guest
Гектор Элизондо
Hector Elizondo
Оливия Хэк
Olivia Hack
Ty Lee
Victor Brandt
Sab Shimono
Малачи Трон
Malachi Throne
Фред Татаскьор
Fred Tatasciore
Barbara Goodson
Джо Элэски
Joe Alaskey
Оливия Хэк
Olivia Hack
Гэбриэлль Картерис
Gabrielle Carteris
Джоанна Э. Брэдди
Johanna Braddy
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