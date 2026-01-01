Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мятеж» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Аватар: Легенда об Аанге Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге» (2006)

Актеры сериала «Аватар: Легенда об Аанге» Вся информация о сериале
Данте Баско
Данте Баско Dante Basco
Зак Тайлер Эйсен Zach Tyler Eisen
Aang Мэй Уитман
Мэй Уитман Mae Whitman
Katara Грэй Гриффин
Грэй Гриффин Grey Griffin
Azula
Зак Тайлер Эйсен Zach Tyler Eisen
Джек Де Сена Jack De Sena
Sokka Мэй Уитман
Мэй Уитман Mae Whitman
Грэй Гриффин
Грэй Гриффин Grey Griffin
Джесси Флауэр Michaela Jill Murphy
Мако Princess Mako of Akishino
Ди Брэдли Бейкер
Ди Брэдли Бейкер Dee Bradley Baker
Appa
Джесси Флауэр Michaela Jill Murphy
Toph Beifong
Gary Anthony Sturgis
Ди Брэдли Бейкер
Ди Брэдли Бейкер Dee Bradley Baker
Momo
Jen Cohn
Ди Брэдли Бейкер
Ди Брэдли Бейкер Dee Bradley Baker
Мик Фоли Mick Foley
Марк Хэмилл
Марк Хэмилл Mark Hamill
Ларейн Ньюман
Ларейн Ньюман Laraine Newman
Марк Грайе
Марк Грайе Marc Graue
Дженни Кван
Дженни Кван Jennie Kwan
Робби Брюс Robby D. Bruce
Melinda Clarke
Джеймс Си James Sie
Crawford Wilson
Эндрю Эблсон André Sogliuzzo
Лорен Том
Лорен Том Lauren Tom
Клэнси Браун
Клэнси Браун Clancy Brown
Марселла Ленц-Поуп
Марселла Ленц-Поуп Marcella Lentz-Pope
Дэниэл Дэ Ким
Дэниэл Дэ Ким Daniel Dae Kim
Фил ЛаМарр
Фил ЛаМарр Phil LaMarr
Рафаэль Сбардж
Рафаэль Сбардж Raphael Sbarge
Дженнифер Хейл
Дженнифер Хейл Jennifer Hale
Брайан Джордж Brian George
Дерек Баско Derek Basco
Питер Джессоп Peter Jessop
Уильям Бассетт William Bassett
Карлос Аласраки
Карлос Аласраки Carlos Alazraqui
Джеймс Хонг
Джеймс Хонг James Hong
Ника Футтерман Nika Futterman
Пол Айдинг
Пол Айдинг Paul Eiding
Джеймс Гаррет James Garrett
Кэм Кларк Cam Clarke
Ким Мэй Гест Kim Mai Guest
Гектор Элизондо
Гектор Элизондо Hector Elizondo
Оливия Хэк Olivia Hack
Ty Lee
Victor Brandt
Sab Shimono
Малачи Трон Malachi Throne
Фред Татаскьор
Фред Татаскьор Fred Tatasciore
Barbara Goodson
Джо Элэски Joe Alaskey
Оливия Хэк Olivia Hack
Гэбриэлль Картерис
Гэбриэлль Картерис Gabrielle Carteris
Джоанна Э. Брэдди Johanna Braddy
Мыло и мочалка уже не в фаворе: этот тренд из Азии и Европы стремительно набирает популярность и в России
Пластиковый экран под ванной — прошлый век и колхоз: 4 замены, которые сразу делают интерьер современнее
Маринад-пятиминутка для дешевого мяса: даже жесткая свинина будет мягче и вкуснее, чем в ресторане (все из-за «секретной» добавки)
3 свежих российских сериала про врачей затянут не хуже «Интернов»: №1 зовут самым интересным
Netflix снял самый дорогой индийский сериал – на RT 91% свежести, на IMDb — 8,6 из 10, но зрители сгорают от стыда
Если наберёте 9 из 9 — Кар-Карыч вами бы гордился! Забавный тест по самым неожиданным героям «Смешариков»
На любви к «Кавказской пленнице» и «Иронии судьбы» этот тест не пройти: вспомните 5 фильмов СССР про август по кадру
Не только Netflix и HBO: 5 недооценённых фантастических сериалов, которые стоят вашего внимания — №3 посмотрела залпом
Всего 4–7 серий: 5 шикарных мини-сериалов Netflix, которые можно посмотреть за один день, а то и меньше
27 лет смотрим «Матрицу», а ответа все нет: 3 загадки фильма, которые до сих пор обсуждают фанаты
«Поднятию уровня» осталось 2 года жизни: главный конкурент Джин-Ву доберется до экранов в 2028-м, и дальше «пиши пропало»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше