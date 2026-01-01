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Аватар: Легенда об Аанге
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Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге» (2005)
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Актеры сериала «Аватар: Легенда об Аанге»
Вся информация о сериале
Зак Тайлер Эйсен
Zach Tyler Eisen
Aang
Мэй Уитман
Mae Whitman
Katara
Мэй Уитман
Mae Whitman
Джек Де Сена
Jack De Sena
Sokka
Данте Баско
Dante Basco
Джек Де Сена
Jack De Sena
Ди Брэдли Бейкер
Dee Bradley Baker
Appa
Ди Брэдли Бейкер
Dee Bradley Baker
Momo
Ди Брэдли Бейкер
Dee Bradley Baker
Джейсон Айзекс
Jason Isaacs
Мако
Princess Mako of Akishino
Кион Янг
Keone Young
Эндрю Эблсон
André Sogliuzzo
Crawford Wilson
Марк Хэмилл
Mark Hamill
Ника Футтерман
Nika Futterman
Цай Чинь
Tsai Chin
Даран Норрис
Daran Norris
Джон Кассир
John Kassir
Джордж Такей
George Takei
Джеймс Си
James Sie
Sab Shimono
Джеймс Шигета
James Shigeta
Джеймс Гаррет
James Garrett
Роберт Пайн
Robert Pine
Джесси Флауэр
Michaela Jill Murphy
Рене Обержонуа
René Auberjonois
Ричард МакГонэгл
Richard McGonagle
Майкл Хагивара
Michael Hagiwara
Джоди Карлайл
Jodi Carlisle
Майкл МакКоннохи
Michael McConnohie
Bryan Konietzko
Скотт Менвиль
Scott Menville
Дженнифер Хейл
Jennifer Hale
Bruce Locke
Сьюзен Сило
Susan Silo
Джим Мескимен
Jim Meskimen
Эрик Деллумс
Erik Dellums
Джек Энджел
Jack Angel
Джон Полито
Jon Polito
Клайд Кусатсу
Clyde Kusatsu
Кевин Майкл Ричардсон
Kevin Michael Richardson
Джиллиан Хенри
Jillian Henry
Ник Джеймисон
Nick Jameson
Джулианна Роуз
Julianna Rose
Kristoffer Tabori
Леонард Стоун
Leonard Stone
Дженни Кван
Jennie Kwan
Victor Brandt
Эми Хилл
Amy Hill
Пэт Масик
Pat Musick
Камерон Монахэн
Cameron Monaghan
Клемент фон Франкенштейн
Clement von Franckenstein
Том Кэйн
Tom Kane
Джоанна Э. Брэдди
Johanna Braddy
Кит Шарабайка
Keith Szarabajka
Дейв Уиттенберг
Dave Wittenberg
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