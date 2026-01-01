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Киноафиша Сериалы Аватар: Легенда об Аанге Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге» (2005)

Актеры сериала «Аватар: Легенда об Аанге» Вся информация о сериале
Зак Тайлер Эйсен Zach Tyler Eisen
Aang Мэй Уитман
Мэй Уитман Mae Whitman
Katara Мэй Уитман
Мэй Уитман Mae Whitman
Джек Де Сена Jack De Sena
Sokka Данте Баско
Данте Баско Dante Basco
Джек Де Сена Jack De Sena
Ди Брэдли Бейкер
Ди Брэдли Бейкер Dee Bradley Baker
Appa Ди Брэдли Бейкер
Ди Брэдли Бейкер Dee Bradley Baker
Momo Ди Брэдли Бейкер
Ди Брэдли Бейкер Dee Bradley Baker
Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс Jason Isaacs
Мако Princess Mako of Akishino
Кион Янг
Кион Янг Keone Young
Эндрю Эблсон André Sogliuzzo
Crawford Wilson
Марк Хэмилл
Марк Хэмилл Mark Hamill
Ника Футтерман Nika Futterman
Цай Чинь
Цай Чинь Tsai Chin
Даран Норрис Daran Norris
Джон Кассир
Джон Кассир John Kassir
Джордж Такей
Джордж Такей George Takei
Джеймс Си James Sie
Sab Shimono
Джеймс Шигета James Shigeta
Джеймс Гаррет James Garrett
Роберт Пайн Robert Pine
Джесси Флауэр Michaela Jill Murphy
Рене Обержонуа René Auberjonois
Ричард МакГонэгл Richard McGonagle
Майкл Хагивара Michael Hagiwara
Джоди Карлайл Jodi Carlisle
Майкл МакКоннохи Michael McConnohie
Bryan Konietzko
Скотт Менвиль Scott Menville
Дженнифер Хейл
Дженнифер Хейл Jennifer Hale
Bruce Locke
Сьюзен Сило Susan Silo
Джим Мескимен
Джим Мескимен Jim Meskimen
Эрик Деллумс Erik Dellums
Джек Энджел Jack Angel
Джон Полито Jon Polito
Клайд Кусатсу Clyde Kusatsu
Кевин Майкл Ричардсон
Кевин Майкл Ричардсон Kevin Michael Richardson
Джиллиан Хенри Jillian Henry
Ник Джеймисон Nick Jameson
Джулианна Роуз Julianna Rose
Kristoffer Tabori
Леонард Стоун Leonard Stone
Дженни Кван
Дженни Кван Jennie Kwan
Victor Brandt
Эми Хилл
Эми Хилл Amy Hill
Пэт Масик Pat Musick
Камерон Монахэн
Камерон Монахэн Cameron Monaghan
Клемент фон Франкенштейн Clement von Franckenstein
Том Кэйн
Том Кэйн Tom Kane
Джоанна Э. Брэдди Johanna Braddy
Кит Шарабайка Keith Szarabajka
Дейв Уиттенберг Dave Wittenberg
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