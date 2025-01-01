Катара[opening narration] Вода. Земля. Огонь. Воздух. Давным-давно Четыре Нации жили в гармонии. Но всё изменилось, когда напала Огненная Нация. Только Аватар, мастер всех четырёх элементов, мог остановить их, но когда мир больше всего нуждался в нём, он исчез. Прошло сто лет, и мой брат сядя обнаружили нового Аватара: воздухоплавателя по имени Аанг. И хотя его навыки в воздухоплавании велики, ему всё еще многому нужно научиться, прежде чем он будет готов спасти кого-либо. Но я верю, что Аанг может спасти мир.