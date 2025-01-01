Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Аватар: Легенда об Аанге Цитаты

Цитаты из сериала Аватар: Легенда об Аанге

Катара [opening narration] Вода. Земля. Огонь. Воздух. Давным-давно Четыре Нации жили в гармонии. Но всё изменилось, когда напала Огненная Нация. Только Аватар, мастер всех четырёх элементов, мог остановить их, но когда мир больше всего нуждался в нём, он исчез. Прошло сто лет, и мой брат сядя обнаружили нового Аватара: воздухоплавателя по имени Аанг. И хотя его навыки в воздухоплавании велики, ему всё еще многому нужно научиться, прежде чем он будет готов спасти кого-либо. Но я верю, что Аанг может спасти мир.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Человек-капуста Мои капусты!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Аватар Року Ранее в Аватаре...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Мэй Уитман
Мэй Уитман
Mae Whitman
Чем закончился фильм «Дракула» 2025 года: Люк Бессон не пощадил чувства зрителей
«Игра престолов»: пять имён, которые могли раскрыть тайну Джона Сноу, но выбрали молчание — и шестое, о котором говорят легенды
Замену Найтли в новых «Пиратах Карибского моря» уже нашли: имя этой блондинки знает весь мир
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше