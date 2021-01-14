Меню
Авантюристы 2020 - 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Авантюристы
Авантюристы 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Авантюристы»

В 1 сезоне сериала «Авантюристы» в центре сюжета оказывается группа людей с выдающимися способностями: именно они превращают нашу жизнь в руины, пользуясь человеческим доверием и наивностью. Имя им — авантюристы. Герои нового шоу способны обаять, заинтересовать и привлечь практически любого. Используя свою харизму и высокий интеллект, они придумывают себе образы, которые меняют буквально как перчатки. Как правило, цель авантюристов — выкачать из своих жертв как можно больше денег. Как только кошельки людей пустеют, мошенники исчезают в неизвестном направлении.

Список серий сериала Авантюристы
Сезон 1
Клан Паламарчуков
Сезон 1 Серия 1
14 января 2021
Миллионер Маслов
Сезон 1 Серия 2
14 января 2021
Секс-коуч Байгужин
Сезон 1 Серия 3
21 января 2021
Виртуальный король Суханов
Сезон 1 Серия 4
28 января 2021
Пирамида «Кэшбери»
Сезон 1 Серия 5
4 февраля 2021
Хирург Маккиарин
Сезон 1 Серия 6
11 февраля 2021
Инстаграм-целитель Катя Чи
Сезон 1 Серия 7
18 февраля 2021
