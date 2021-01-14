В 1 сезоне сериала «Авантюристы» в центре сюжета оказывается группа людей с выдающимися способностями: именно они превращают нашу жизнь в руины, пользуясь человеческим доверием и наивностью. Имя им — авантюристы. Герои нового шоу способны обаять, заинтересовать и привлечь практически любого. Используя свою харизму и высокий интеллект, они придумывают себе образы, которые меняют буквально как перчатки. Как правило, цель авантюристов — выкачать из своих жертв как можно больше денег. Как только кошельки людей пустеют, мошенники исчезают в неизвестном направлении.