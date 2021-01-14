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Киноафиша Сериалы Авантюристы
Авантюристы (2020 - …) Авантюристы 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Кинопоиск HD
Продолжительность 5 часов 50 минут
О чем сериал

«Авантюристы» — российское документальное шоу, выходящее на стриминговом сервисе «Кинопоиска». Данная программа посвящена специфической группе людей, которые имеют невероятные способности: они способны обаять, заинтересовать, привлечь, а также ввести в заблуждение кого угодно. Пользуясь своим шармом, мошенники придумывают себе образ, пользуются им в личных целях, как правило, оставляя своих жертв с абсолютно пустыми карманами. Каждый эпизод посвящен конкретному авантюристу — учителю, врачу или бизнесмену.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Молочников
Александр Молочников
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Авантюристы - Сезон 1 Сезон 1
2021, 7 эпизодов
 
Кадры из сериала
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