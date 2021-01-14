«Авантюристы» — российское документальное шоу, выходящее на стриминговом сервисе «Кинопоиска». Данная программа посвящена специфической группе людей, которые имеют невероятные способности: они способны обаять, заинтересовать, привлечь, а также ввести в заблуждение кого угодно. Пользуясь своим шармом, мошенники придумывают себе образ, пользуются им в личных целях, как правило, оставляя своих жертв с абсолютно пустыми карманами. Каждый эпизод посвящен конкретному авантюристу — учителю, врачу или бизнесмену.