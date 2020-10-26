В 1 сезоне 7 серии сериала «Аванпост» выжившие убивают Ра и Ида, которые оказываются злодеями. Инопланетяне имели личные планы на Землю и человечество, а Ид был готов предать своих ради абсолютной власти.
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