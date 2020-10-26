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Киноафиша Сериалы Аванпост Сезоны Сезон 1 Серия 7

Аванпост 2020 7 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 26 октября 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 27 октября 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 28 октября 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 29 октября 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 2 ноября 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 3 ноября 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 4 ноября 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 5 ноября 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Аванпост» выжившие убивают Ра и Ида, которые оказываются злодеями. Инопланетяне имели личные планы на Землю и человечество, а Ид был готов предать своих ради абсолютной власти.

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