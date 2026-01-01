Собираю в лесу шишки и засыпаю их солью: не для поделок и не для декора — применение оказалось куда интереснее

Маринад-пятиминутка для дешевого мяса: даже жесткая свинина будет мягче и вкуснее, чем в ресторане (все из-за «секретной» добавки)

Подглядела, что клинеры кладут в холодильник от вони: сделала так же – навсегда забыла про затхлость

«На одном дыхании»: 8 700 000 зрителей смотрят этот сериал от Netflix прямо сейчас — стал самым популярным меньше чем за 2 недели

27 лет смотрим «Матрицу», а ответа все нет: 3 загадки фильма, которые до сих пор обсуждают фанаты

2 свежих ужастика ученые признали по-настоящему страшными: «Обсессия» с «Хокумом» позорно пролетели мимо топ-10 «самых-самых»

До школы осталось 10 дней: 5 фильмов, которые помогут красиво проводить последние вечера лета с детьми

Не только Netflix и HBO: 5 недооценённых фантастических сериалов, которые стоят вашего внимания — №3 посмотрела залпом

Всего 4–7 серий: 5 шикарных мини-сериалов Netflix, которые можно посмотреть за один день, а то и меньше

Если наберёте 9 из 9 — Кар-Карыч вами бы гордился! Забавный тест по самым неожиданным героям «Смешариков»