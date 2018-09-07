Во 2 сезоне 10 серии сериала «Нетипичный» главный герой собирает записи в ежегодник. Отзывы его бывших одноклассников вызывают у Сэма противоречивые чувства. Кэйси переживает из-за своих отношений с Иззи. Эльза решает серьезно поговорить с Дагом.
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