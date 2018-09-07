Чип — незаконный сын главного героя? Шокирующая теория о настоящем грехе принца из «Красавицы и чудовища»

Герои не погибли бы, но такая жизнь — хуже смерти: что стало бы со Средиземьем, если бы Саурон получил Кольцо

Финал «Аббатства Даунтон» — это еще не конец? Вот про кого из Кроули могут снять приквел

Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере

Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера

От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)

«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог

4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех

Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет

В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему