В 1 сезоне 10 серии сериала «Атланта» после вечеринки с Альфредом и Дариусом Эрн потерял свой синий бомбер, в котором находились вещи, представляющие для него особую важность. Он отправляется по местам, где был до того, как попал на вечеринку.