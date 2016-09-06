В 1 сезоне 1 серии сериала «Атланта» между местным рэп-музыкантом Альфредом по прозвищу Paper Boy и человеком, который разбил зеркало его машины, начинается борьба. Двоюродный брат Альфреда Эрн надеется разрешить инцидент мирным путем.
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