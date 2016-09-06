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Киноафиша Сериалы Атланта Сезоны Сезон 1 Серия 1

Атланта 2016 1 серия 1 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Атланта»
Большой взрыв
Сезон 1 / Серия 1 6 сентября 2016
В тюряге
Сезон 1 / Серия 2 6 сентября 2016
На мели
Сезон 1 / Серия 3 13 сентября 2016
Эффект Стрейзанд
Сезон 1 / Серия 4 20 сентября 2016
Никто не может тягаться с Бибсом
Сезон 1 / Серия 5 27 сентября 2016
Значение
Сезон 1 / Серия 6 4 октября 2016
Б.А.Н.
Сезон 1 / Серия 7 11 октября 2016
Клуб
Сезон 1 / Серия 8 18 октября 2016
День свободы
Сезон 1 / Серия 9 25 октября 2016
Куртка
Сезон 1 / Серия 10 1 ноября 2016
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Атланта» между местным рэп-музыкантом Альфредом по прозвищу Paper Boy и человеком, который разбил зеркало его машины, начинается борьба. Двоюродный брат Альфреда Эрн надеется разрешить инцидент мирным путем.

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