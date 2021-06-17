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Киноафиша Сериалы Дар Сезоны Сезон 3 Серия 3

Дар 2019 3 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Дар»
Серия 1
Сезон 3 / Серия 1 17 июня 2021
Серия 2
Сезон 3 / Серия 2 17 июня 2021
Серия 3
Сезон 3 / Серия 3 17 июня 2021
Серия 4
Сезон 3 / Серия 4 17 июня 2021
Серия 5
Сезон 3 / Серия 5 17 июня 2021
Серия 6
Сезон 3 / Серия 6 17 июня 2021
Серия 7
Сезон 3 / Серия 7 17 июня 2021
Серия 8
Сезон 3 / Серия 8 17 июня 2021
О чем cерия

В 3 сезоне 3 серии сериала «Дар» главная героиня и ее возлюбленный натыкаются на загадочное устройство, каким-то образом оно связано с тайным сообществом. В это же время Джансу случайно сталкивается с Мелек во время своего похода к Озану...

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