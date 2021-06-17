В 3 сезоне 3 серии сериала «Дар» главная героиня и ее возлюбленный натыкаются на загадочное устройство, каким-то образом оно связано с тайным сообществом. В это же время Джансу случайно сталкивается с Мелек во время своего похода к Озану...
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