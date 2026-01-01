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Актёры 3 сезона сериала «Дар» (2021)
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Актеры сериала «Дар»
Вся информация о сериале
Берен Саат
Beren Saat
Atiye
Мехмет Гюнсюр
Mehmet Günsür
Erhan
Метин Акдюльгер
Metin Akdülger
Мелиса Шенолсун
Melisa Senolsun
Дживан Джанова
Civan Canova
Тим Сейфи
Tim Seyfi
Башак Кёклюкая
Basak Köklükaya
Сенан Кара
Senan Kara
Сельма Эргеч
Selma Ergeç
Мераль Четинкая
Meral Çetinkaya
Нурджан Эрен
Nurcan Eren
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