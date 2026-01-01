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Актёры 3 сезона сериала «Дар» (2021)

Актеры сериала «Дар» Вся информация о сериале
Берен Саат
Берен Саат Beren Saat
Atiye Мехмет Гюнсюр
Мехмет Гюнсюр Mehmet Günsür
Erhan Метин Акдюльгер
Метин Акдюльгер Metin Akdülger
Мелиса Шенолсун
Мелиса Шенолсун Melisa Senolsun
Дживан Джанова
Дживан Джанова Civan Canova
Тим Сейфи
Тим Сейфи Tim Seyfi
Башак Кёклюкая
Башак Кёклюкая Basak Köklükaya
Сенан Кара
Сенан Кара Senan Kara
Сельма Эргеч Selma Ergeç
Мераль Четинкая
Мераль Четинкая Meral Çetinkaya
Нурджан Эрен Nurcan Eren
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