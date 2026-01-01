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Актёры 2 сезона сериала «Дар» (2020)
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Актеры сериала «Дар»
Вся информация о сериале
Берен Саат
Beren Saat
Atiye
Мехмет Гюнсюр
Mehmet Günsür
Erhan
Метин Акдюльгер
Metin Akdülger
Мелиса Шенолсун
Melisa Senolsun
Хазал Тюресан
Hazal Türesan
Башак Кёклюкая
Basak Köklükaya
Мераль Четинкая
Meral Çetinkaya
Дживан Джанова
Civan Canova
Тим Сейфи
Tim Seyfi
Сенан Кара
Senan Kara
Фатих Аль
Fatih Al
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