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Актёры 1 сезона сериала «Дар» (2019)
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Актеры сериала «Дар»
Вся информация о сериале
Берен Саат
Beren Saat
Atiye
Мехмет Гюнсюр
Mehmet Günsür
Erhan
Метин Акдюльгер
Metin Akdülger
Мелиса Шенолсун
Melisa Senolsun
Башак Кёклюкая
Basak Köklükaya
Дживан Джанова
Civan Canova
Тим Сейфи
Tim Seyfi
Джезми Баскин
Cezmi Baskın
Мераль Четинкая
Meral Çetinkaya
Исмаил Карагез
Ismail Karagöz
Фатих Аль
Fatih Al
Хазал Тюресан
Hazal Türesan
Мелиса Акман
Melisa Akman
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