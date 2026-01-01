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Киноафиша Сериалы Любовь не понимает слов Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Любовь не понимает слов» (2016)

Актеры сериала «Любовь не понимает слов» Вся информация о сериале
Ханде Эрчел
Ханде Эрчел Hande Erçel
Hayat Бурак Дениз
Бурак Дениз Burak Deniz
Эльчин Афаджан
Эльчин Афаджан Elçin Afacan
Озджан Текдемир Özcan Tekdemir
Зейнеп Эльчин Zeynep Elçin
Мерве Чагыран Merve Çagiran
Айше Акын Ayse Akin
Алп Акар Alp Akar
Мерве Чагыран Merve Çagiran
İpek
Ахмет Кайякесен Ahmet Kayakesen
Кимья Гёкче Айтач
Кимья Гёкче Айтач Kimya Gökçe Aytaç
Бюлент Эмрах Парлак Bülent Emrah Parlak
Тугче Карабаджак Tugce Karabacak
Тугче Карабаджак Tugce Karabacak
Didem
Озан Долунай Ozan Dolunay
Демет Гюль
Демет Гюль Demet Gül
Tuval Демет Гюль
Демет Гюль Demet Gül
Дилан Чичек Дениз Dilan Çiçek Deniz
Сулейман Фелек Suleyman Felek
Kerem
Джансу Бюшра Туман Cansu Büsra Tuman
Сулейман Фелек Suleyman Felek
Аслы Мелиса Узун
Аслы Мелиса Узун Asli Melisa Uzun
Бетюль Чобаноглу Betül Çobanoglu
Derya
Бетюль Чобаноглу Betül Çobanoglu
Фериде Четин Feride Çetin
Гамзе Топуз Gamze Topuz
Джем Эмюлер Cem Emüler
Nejat
Джем Эмюлер Cem Emüler
Айса Эрен Ayça Eren
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