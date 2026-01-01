Ханде Эрчел
Hande Erçel
Hayat
Бурак Дениз
Burak Deniz
Эльчин Афаджан
Elçin Afacan
Озджан Текдемир
Özcan Tekdemir
Зейнеп Эльчин
Zeynep Elçin
Мерве Чагыран
Merve Çagiran
Мерве Чагыран
Merve Çagiran
İpek
Ахмет Кайякесен
Ahmet Kayakesen
Кимья Гёкче Айтач
Kimya Gökçe Aytaç
Бюлент Эмрах Парлак
Bülent Emrah Parlak
Тугче Карабаджак
Tugce Karabacak
Тугче Карабаджак
Tugce Karabacak
Didem
Озан Долунай
Ozan Dolunay
Демет Гюль
Demet Gül
Tuval
Демет Гюль
Demet Gül
Дилан Чичек Дениз
Dilan Çiçek Deniz
Сулейман Фелек
Suleyman Felek
Kerem
Джансу Бюшра Туман
Cansu Büsra Tuman
Сулейман Фелек
Suleyman Felek
Аслы Мелиса Узун
Asli Melisa Uzun
Бетюль Чобаноглу
Betül Çobanoglu
Derya
Бетюль Чобаноглу
Betül Çobanoglu
Фериде Четин
Feride Çetin
Джем Эмюлер
Cem Emüler
Nejat