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Киноафиша Сериалы Стрела Сезоны Сезон 7 Серия 4

Стрела 2012 - 2020 4 серия 7 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 7 сезона «Стрела»
Заключенный 4587
Сезон 7 / Серия 1 15 октября 2018
Длинные луки
Сезон 7 / Серия 2 22 октября 2018
Пересечь черту
Сезон 7 / Серия 3 29 октября 2018
Второй уровень
Сезон 7 / Серия 4 5 ноября 2018
Демон
Сезон 7 / Серия 5 12 ноября 2018
По закону
Сезон 7 / Серия 6 19 ноября 2018
Побег из Слэбсайд
Сезон 7 / Серия 7 26 ноября 2018
Без маски
Сезон 7 / Серия 8 3 декабря 2018
Иные миры. Часть 2
Сезон 7 / Серия 9 10 декабря 2018
Разрушенные жизни
Сезон 7 / Серия 10 21 января 2019
Прошлые грехи
Сезон 7 / Серия 11 28 января 2019
Изумрудный лучник
Сезон 7 / Серия 12 4 февраля 2019
Убийца Стар-Сити
Сезон 7 / Серия 13 11 февраля 2019
Братья и сестры
Сезон 7 / Серия 14 4 марта 2019
Подготовка
Сезон 7 / Серия 15 11 марта 2019
Стар-Сити 2040
Сезон 7 / Серия 16 18 марта 2019
Наследство
Сезон 7 / Серия 17 25 марта 2019
Заблудшая Канарейка
Сезон 7 / Серия 18 15 апреля 2019
Спартанец
Сезон 7 / Серия 19 22 апреля 2019
Конфессиональный
Сезон 7 / Серия 20 29 апреля 2019
Живое доказательство
Сезон 7 / Серия 21 6 мая 2019
Вы спасли этот город
Сезон 7 / Серия 22 13 мая 2019
О чем cерия

В 7 сезоне 4 серии сериала «Стрела» заключенный сталкивается с очередными трудностями. На этот раз Оливера подвергают не только физическим, но и психологическим пыткам. В городе новый лучник завоевывает доверие Рене и Дины.

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