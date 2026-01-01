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Стрела
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Стрела» (2012)
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Актеры сериала «Стрела»
Вся информация о сериале
Стивен Амелл
Stephen Amell
Кэти Кэссиди
Katie Cassidy
Колин Доннелл
Colin Donnell
Tommy Merlyn
Дэвид Рэмси
David Ramsey
Уилла Холланд
Willa Holland
Сюзанна Томпсон
Susanna Thompson
Moira Queen
Пол Блекторн
Paul Blackthorne
Алекс Кингстон
Alex Kingston
Колин Сэлмон
Colin Salmon
Джейми Шеридан
Jamey Sheridan
Келли Ху
Kelly Hu
Байрон Манн
Byron Mann
Бен Браудер
Ben Browder
Энни Илонзе
Annie Ilonzeh
Ману Беннетт
Manu Bennett
Янина Гаванкар
Janina Gavankar
Andrew Dunbar
Селина Жаде
Celina Jade
Роджер Кросс
Roger Cross
Чин Хан
Chin Han
Джессика Де Гау
Jessica De Gouw
Дэвид Андерс
David Anders
Тай Олссон
Ty Olsson
Жаклин МакИннес-Вуд
Jacqueline MacInnes Wood
Дэнни Нуччи
Danny Nucci
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