Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Стрела Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Стрела» (2012)

Актеры сериала «Стрела» Вся информация о сериале
Стивен Амелл
Стивен Амелл Stephen Amell
Кэти Кэссиди
Кэти Кэссиди Katie Cassidy
Колин Доннелл
Колин Доннелл Colin Donnell
Tommy Merlyn Дэвид Рэмси
Дэвид Рэмси David Ramsey
Уилла Холланд
Уилла Холланд Willa Holland
Сюзанна Томпсон
Сюзанна Томпсон Susanna Thompson
Moira Queen Пол Блекторн
Пол Блекторн Paul Blackthorne
Алекс Кингстон
Алекс Кингстон Alex Kingston
Колин Сэлмон
Колин Сэлмон Colin Salmon
Джейми Шеридан
Джейми Шеридан Jamey Sheridan
Келли Ху
Келли Ху Kelly Hu
Байрон Манн
Байрон Манн Byron Mann
Бен Браудер Ben Browder
Энни Илонзе
Энни Илонзе Annie Ilonzeh
Ману Беннетт
Ману Беннетт Manu Bennett
Янина Гаванкар
Янина Гаванкар Janina Gavankar
Andrew Dunbar
Селина Жаде Celina Jade
Роджер Кросс Roger Cross
Чин Хан
Чин Хан Chin Han
Джессика Де Гау
Джессика Де Гау Jessica De Gouw
Дэвид Андерс
Дэвид Андерс David Anders
Тай Олссон
Тай Олссон Ty Olsson
Жаклин МакИннес-Вуд Jacqueline MacInnes Wood
Дэнни Нуччи Danny Nucci
Маринад-пятиминутка для дешевого мяса: даже жесткая свинина будет мягче и вкуснее, чем в ресторане (все из-за «секретной» добавки)
Не сушу мяту и вам не советую — нашла способ, как сохранить ее аромат до зимы: радости нет предела
Мыло и мочалка уже не в фаворе: этот тренд из Азии и Европы стремительно набирает популярность и в России
Всего 4–7 серий: 5 шикарных мини-сериалов Netflix, которые можно посмотреть за один день, а то и меньше
2 свежих ужастика ученые признали по-настоящему страшными: «Обсессия» с «Хокумом» позорно пролетели мимо топ-10 «самых-самых»
27 лет смотрим «Матрицу», а ответа все нет: 3 загадки фильма, которые до сих пор обсуждают фанаты
«На одном дыхании»: 8 700 000 зрителей смотрят этот сериал от Netflix прямо сейчас — стал самым популярным меньше чем за 2 недели
«Поднятию уровня» осталось 2 года жизни: главный конкурент Джин-Ву доберется до экранов в 2028-м, и дальше «пиши пропало»
Netflix снял самый дорогой индийский сериал – на RT 91% свежести, на IMDb — 8,6 из 10, но зрители сгорают от стыда
3 свежих российских сериала про врачей затянут не хуже «Интернов»: №1 зовут самым интересным
Если наберёте 9 из 9 — Кар-Карыч вами бы гордился! Забавный тест по самым неожиданным героям «Смешариков»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше