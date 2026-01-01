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Актёры 1 сезона сериала «Задержка в развитии» (2003)
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Актеры сериала «Задержка в развитии»
Вся информация о сериале
Джейсон Бэйтман
Jason Bateman
Michael Bluth
Портия де Росси
Portia de Rossi
Lindsay Bluth Fünke
Уилл Арнетт
Will Arnett
Майкл Сера
Michael Cera
Алиа Шокат
Alia Shawkat
Тони Хейл
Tony Hale
Дэвид Кросс
David Cross
Tobias Fünke
Джеффри Тэмбор
Jeffrey Tambor
Джессика Уолтер
Jessica Walter
Lucille Bluth
Лайза Миннелли
Liza Minnelli
Леонор Варела
Leonor Varela
Хизер Грэм
Heather Graham
Джилл Ричи
Jill Ritchie
Генри Уинклер
Henry Winkler
Джеймс Липтон
James Lipton
Эми Полер
Amy Poehler
Патрис О’Нил
Patrice O'Neal
Джулия Луис-Дрейфус
Julia Louis-Dreyfus
Боб Оденкерк
Bob Odenkirk
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