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Киноафиша Сериалы Задержка в развитии Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Задержка в развитии» (2003)

Актеры сериала «Задержка в развитии» Вся информация о сериале
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман Jason Bateman
Michael Bluth
Портия де Росси Portia de Rossi
Lindsay Bluth Fünke Уилл Арнетт
Уилл Арнетт Will Arnett
Майкл Сера
Майкл Сера Michael Cera
Алиа Шокат
Алиа Шокат Alia Shawkat
Тони Хейл
Тони Хейл Tony Hale
Дэвид Кросс
Дэвид Кросс David Cross
Tobias Fünke Джеффри Тэмбор
Джеффри Тэмбор Jeffrey Tambor
Джессика Уолтер
Джессика Уолтер Jessica Walter
Lucille Bluth Лайза Миннелли
Лайза Миннелли Liza Minnelli
Леонор Варела
Леонор Варела Leonor Varela
Хизер Грэм
Хизер Грэм Heather Graham
Джилл Ричи Jill Ritchie
Генри Уинклер
Генри Уинклер Henry Winkler
Джеймс Липтон James Lipton
Эми Полер
Эми Полер Amy Poehler
Патрис О’Нил Patrice O'Neal
Джулия Луис-Дрейфус
Джулия Луис-Дрейфус Julia Louis-Dreyfus
Боб Оденкерк
Боб Оденкерк Bob Odenkirk
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