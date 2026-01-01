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Киноафиша Сериалы Водолей Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Водолей» (2016)

Актеры сериала «Водолей» Вся информация о сериале
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны David Duchovny
Sam Hodiak Грэй Дэймон
Грэй Дэймон Grey Damon
Brian Shafe Гетин Энтони
Гетин Энтони Gethin Anthony
Charles Manson Брайан Ф. О’Бирн
Брайан Ф. О’Бирн Brían F. O'Byrne
Ken Karn Эмма Дюмон
Эмма Дюмон Emma Dumont
Emma Karn Клер Холт
Клер Холт Claire Holt
Charmain Tully
Милона Джексон Milauna Jackson
Эмбир Чилдерс
Эмбир Чилдерс Ambyr Childers
Чэнс Келли
Чэнс Келли Chance Kelly
Мэдисен Бити
Мэдисен Бити Madisen Beaty
Patricia 'Patty' Krenwinkel Брайан Гудман
Брайан Гудман Brian Goodman
Михаэлла МакМанус
Михаэлла МакМанус Michaela McManus
Grace Karn
Карлос Лакамара Carlos Lacamara
Дэвид Прувэл David Proval
Камерон Дин Стюарт
Камерон Дин Стюарт Cameron Deane Stewart
Спенсер Гаррет Spencer Garrett
Франсуа Чау
Франсуа Чау François Chau
David Meunier
Марк Фамильетти Mark Famiglietti
Энди Фавро Andy Favreau
Оливия Тейлор Дадли
Оливия Тейлор Дадли Olivia Taylor Dudley
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