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Актёры 2 сезона сериала «Водолей» (2016)
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Актеры сериала «Водолей»
Вся информация о сериале
Дэвид Духовны
David Duchovny
Sam Hodiak
Грэй Дэймон
Grey Damon
Brian Shafe
Гетин Энтони
Gethin Anthony
Charles Manson
Брайан Ф. О’Бирн
Brían F. O'Byrne
Ken Karn
Эмма Дюмон
Emma Dumont
Emma Karn
Клер Холт
Claire Holt
Charmain Tully
Милона Джексон
Milauna Jackson
Эмбир Чилдерс
Ambyr Childers
Чэнс Келли
Chance Kelly
Мэдисен Бити
Madisen Beaty
Patricia 'Patty' Krenwinkel
Брайан Гудман
Brian Goodman
Михаэлла МакМанус
Michaela McManus
Grace Karn
Карлос Лакамара
Carlos Lacamara
Дэвид Прувэл
David Proval
Камерон Дин Стюарт
Cameron Deane Stewart
Спенсер Гаррет
Spencer Garrett
Франсуа Чау
François Chau
David Meunier
Марк Фамильетти
Mark Famiglietti
Энди Фавро
Andy Favreau
Оливия Тейлор Дадли
Olivia Taylor Dudley
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