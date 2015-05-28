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Киноафиша Сериалы Водолей Сезоны Сезон 1 Серия 5

Водолей 2015 - 2016 5 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Водолей»
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Сезон 1 / Серия 1 28 мая 2015
Охотника поймала дичь
Сезон 1 / Серия 2 28 мая 2015
Никогда не говори никогда
Сезон 1 / Серия 3 4 июня 2015
Дом там, где ты счастлив
Сезон 1 / Серия 4 11 июня 2015
Перемены придут
Сезон 1 / Серия 5 18 июня 2015
Белее бледного
Сезон 1 / Серия 6 25 июня 2015
Отказ от сопротивления
Сезон 1 / Серия 7 2 июля 2015
Больной город
Сезон 1 / Серия 8 9 июля 2015
Почему?
Сезон 1 / Серия 9 18 июля 2015
Все в порядке, мама (Всего лишь идет кровь)
Сезон 1 / Серия 10 25 июля 2015
Твоя мама должна знать
Сезон 1 / Серия 11 1 августа 2015
Прошу, позволь мне любить тебя (И это не будет ошибкой)
Сезон 1 / Серия 12 8 августа 2015
Старое «я» — это слишком
Сезон 1 / Серия 13 15 августа 2015
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Водолей» убит чернокожий владелец салона в Южном централе. Ходиаку оказывают сопротивление радикалы из группировки под названием «Чeрные пантеры». Эмма совершила побег из дома. Ходиак нанес визит Мэнсону.

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