Прошу, позволь мне любить тебя (И это не будет ошибкой)
Сезон 1 / Серия 128 августа 2015
Старое «я» — это слишком
Сезон 1 / Серия 1315 августа 2015
О чем серия
В 1 сезоне 5 серии сериала «Водолей» убит чернокожий владелец салона в Южном централе. Ходиаку оказывают сопротивление радикалы из группировки под названием «Чeрные пантеры». Эмма совершила побег из дома. Ходиак нанес визит Мэнсону.
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