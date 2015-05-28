Прошу, позволь мне любить тебя (И это не будет ошибкой)
Сезон 1 / Серия 128 августа 2015
Старое «я» — это слишком
Сезон 1 / Серия 1315 августа 2015
О чем серия
В 1 сезоне 12 серии сериала «Водолей» Ходиак и Шейф расследуют серию убийств. Им нужна помощь высокопоставленного лица, но этот человек не проявляет заинтересованности в сотрудничестве. Эллиот Хиллман планирует снять документальное кино о Мэнсоне.
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