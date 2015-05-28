Прошу, позволь мне любить тебя (И это не будет ошибкой)
Сезон 1 / Серия 128 августа 2015
Старое «я» — это слишком
Сезон 1 / Серия 1315 августа 2015
О чем серия
В 1 сезоне 1 серии сериала «Водолей» полицейские из Лос-Анджелеса берутся за расследование исчезновения несовершеннолетней девушки, которую зовут Эмма Карн. Она вступила в секту, оказавшись под влиянием ее основателя по имени Чарльз Мэнсон.
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