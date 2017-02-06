В 1 сезоне 9 серии сериала «В розыске» сотрудник ФБР нуждается в помощи Мерфи. Дело в том, что агент переживает за своего осведомителя, чьей жизни может угрожать опасность. Гидеон оказывает содействие Мерфи в расследовании. Аду преследует прошлое.
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