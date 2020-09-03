За что девочка из «Подкидыша» затаила обиду на Раневскую? Поведение малышки оставляло желать лучшего

«Напоминает “Достать ножи”»: этот канадский сериал-детектив про убитого хозяина дома ворвался в топ IMDb — уже 8.3 от зрителей

Пандора перекрасилась из нежно-синего в агрессивно-красный: как смена цветов в «Аватаре: Огонь и пепел» меняет весь смысл франшизы

Сколько лет героям «Служебного романа»: иногда их возраст не совпадал с тем, что у актеров – Верочка удивляет особенно

«Фантастическую четверку» подумывают списать в утиль: $520 млн в прокате, но лишь 12-е место с конца в списке «кассовых хитов» MCU

Проще распутать паутину, чем сюжет нового «Человека-паука»: Marvel усложнил фанатам жизнь — без сериалов теперь не разобраться

Яичный пирог из «Ходячего замка» вкуснее омлета, а времени занимает столько же: Софи готовила под проклятием — вам будет легче

Эти 7 фильмов СССР часто смотрят под Новый год: вспомните, какие блюда ели их герои (тест)

Что пошло не так с 3 сезоном «Ванпанчмена» – даже финал на 10/10 его не спасёт: 11 серий, 5 «смертных грехов», позорный рейтинг 1.4

«У Далласа был отец»: Бессона заставили вырезать из «Пятого элемента» душераздирающий момент – режиссер скрывал это 28 лет