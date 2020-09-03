Детектив НТВ «Феникс» получил у иностранцев рейтинг выше «Бригады» и «Невского», а российских зрителей «буквально выворачивает»

Эту пасхалку в «Десятом королевстве» спрятали поглубже, но фанаты «Властелина колец» все поняли: внимание на один кадр

Сцена с таксистом в «Джентльменах удачи» не зря кажется такой странной: вот почему водитель не смотрит на Косого

Терпение вознаградили: в «Истории Резе» отыскали отсылки к «Константину», «Леону» и Бардему (а еще советской классике)

«Фантастическую четверку» подумывают списать в утиль: $520 млн в прокате, но лишь 12-е место с конца в списке «кассовых хитов» MCU

Эти 7 фильмов СССР часто смотрят под Новый год: вспомните, какие блюда ели их герои (тест)

«Лучший отечественный сериал» оценили на 8.4: им оказался детектив 13-летней давности – обошел даже «Первый отдел» и «Невский»

Проще распутать паутину, чем сюжет нового «Человека-паука»: Marvel усложнил фанатам жизнь — без сериалов теперь не разобраться

«Острые козырьки» закончились так, что продолжение было неизбежно: и Мерфи уже решил, что ждет Томаса Шелби после полнометражки

Готовим «картофель тушеный с черносливом» из «Девчат»: так вкусно, что не грех и на новогодний стол поставить