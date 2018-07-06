Во 2 сезоне 1 серии сериала «Энн» незваные гости на ферме «Зеленые крыши» кажутся подозрительными. Неужели действительно на этой земле есть золото? Гилберт работает не покладая рук и знакомится с новым человеком в море.
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