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Анна Болейн 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Анна Болейн
Киноафиша Сериалы Анна Болейн Сезоны Сезон 1

Anne Boleyn
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Анна Болейн»

В 1 сезоне сериала «Анна Болейн» в центре событий находится великая английская королева Анна Болейн. Создатели, в частности, охватывают последние месяцы жизни главной героини, ее отношения с супругом и дочерью, деятельность на престоле. В то время Болейн активно боролась с патриархальным строем британского общества и пыталась продвигать в народ искусство и науку. Кроме того, королева старалась обеспечить более счастливое будущее своей дочери Елизавете, осознавая, что ее время во дворце постепенно подходит к концу.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий сериала Анна Болейн График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 июня 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
2 июня 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 июня 2021
График выхода всех сериалов
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