В 1 сезоне сериала «Анна Болейн» в центре событий находится великая английская королева Анна Болейн. Создатели, в частности, охватывают последние месяцы жизни главной героини, ее отношения с супругом и дочерью, деятельность на престоле. В то время Болейн активно боролась с патриархальным строем британского общества и пыталась продвигать в народ искусство и науку. Кроме того, королева старалась обеспечить более счастливое будущее своей дочери Елизавете, осознавая, что ее время во дворце постепенно подходит к концу.