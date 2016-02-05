В 1 сезоне 4 серии сериала «Звери.» папийон Фил оказался в неприветливом собачьем парке. Вскоре ему предстоит столкнуться с пуделем Анджелой. Группа выгула собак раскрывает неожиданный секрет. Две собаки встречаются на первом свидании.
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